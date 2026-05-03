В России разработали первый в мире плазменный двигатель с магнитным соплом
Изобретение инженеров МИФИ движется на пластике и пригодится для малых спутников
Инженеры МИФИ разработали двигатель для наноспутников, в котором в качестве рабочего тела используется полимерное топливо — по сути, пластик. Но ключевое инженерное новшество — магнитное сопло, рассказал руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей Игорь Егоров.
Работа двигателя основана на электрическом разряде. Полимерное топливо под воздействием энергии переходит в состояние плазмы и выбрасывается из сопла, создавая реактивную тягу.
Это позволяет перемещать спутник по орбите. Добавление магнитного сопла — это наше новшество.Игорь Егоров, руководитель лаборатории МИФИ
Изначально конструкторы рассматривали фторопласт, однако он разрушался при слабых разрядах. В итоге выбрали полиацеталь, показавший более стабильное поведение в тестах.
Двигатель предназначен для наноспутников весом до 10 кг — одного из самых динамично развивающихся сегментов космической индустрии. Его простая конструкция уменьшает затраты и ускоряет серийное производство. В мире нет аналогов такого решения.
Сейчас в МИФИ дорабатывают электронику системы, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя в автономном режиме.
