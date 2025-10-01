Группа компаний NOVAROLL (г. Пушкино), один из крупнейших производителей гибких упаковочных решений в России, запустила в Дзержинске новую площадку с линией по производству полимерных картриджей.

Производственные мощности позволяют создавать полный цикл выпуска картриджей — от разработки до реализации конечной продукции в количестве до 19 млн единиц в год. Линия оснащена высокоточными термопластавтоматами производства компаний из Германии и Швейцарии. Благодаря расширению трудоустроено около 60 специалистов различных профилей.

«Собственное производство в Минске обеспечивает печать высококачественных IML-этикеток, а подразделение „Химические решения“ производит содержимое для картриджей. Это позволяет компании предлагать рынку готовое решение „под ключ“: от разработки дизайна упаковки до поставки готового продукта для собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров и производителей», — рассказали в NOVAROLL.

Картридж производится по современной технологии литья пластмасс под давлением, обеспечивая высокую функциональность и качество изделий. Герметичные картриджи позволяют надежно хранить и использовать разнообразные строительные составы, включая герметики и клеевые смеси.

«Мы закрываем растущий спрос со стороны российских производителей строительной химии, которые ранее зависели от импорта упаковки. Запуская собственную линию по производству картриджей, компания создала уникальную экосистему, объединяя несколько направлений деятельности компании. Сегодня мы предлагаем клиентам полную цепочку: от оригинальной печати этикеток до качественной пластиковой тары, изготовленной по современным стандартам», — комментируетДмитрий Ловягин, руководитель продуктовой группы «Жесткая упаковка» ГК NOVAROLL.

Группа компаний NOVAROLL является одним из крупнейших российских производителей транспортной и потребительской упаковки, а также решений для химической и строительной промышленности. В продуктовое портфолио входит производство стрейч-пленки, скотча, потребительской упаковки и этикеточных решений и химической продукции, включая акриловые дисперсии, герметики и клеи. Производственные площадки расположены в России и Беларуси.

