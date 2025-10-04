MAX
Великоросс Дорожное строительство

В Заполярье запустили движение по обновленной двухуровневой развязке на дороге Мурманск-Североморск

Состоялась торжественная церемония открытия участка автодороги, связывающей Мурманск и Североморск на выезде из областного центра. Эта современная автотрасса является частью федеральной трассы «Кола». Протяженность участка 20 километров. Это двухуровневая развязка с мостами, арками, электрическим освещением. Важный для Мурманска и Североморска объект был сдан на год раньше срока.

© mvestnik.ru
© mvestnik.ru
© mvestnik.ru
© mvestnik.ru

Источник: www.mvestnik.ru

