В Заполярье запустили движение по обновленной двухуровневой развязке на дороге Мурманск-Североморск
Состоялась торжественная церемония открытия участка автодороги, связывающей Мурманск и Североморск на выезде из областного центра. Эта современная автотрасса является частью федеральной трассы «Кола». Протяженность участка 20 километров. Это двухуровневая развязка с мостами, арками, электрическим освещением. Важный для Мурманска и Североморска объект был сдан на год раньше срока.
