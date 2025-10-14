В Кондинском появилась современная поликлиника
В югорском посёлке Кондинское открылась новая поликлиника, её услугами пользуются более 2,5 тысяч человек. В одноэтажном здании площадью 537 квадратных метров разместились современные и оборудованные кабинеты — педиатрический, врача акушера-гинеколога, терапевта, стоматолога, эндокринолога, процедурный, прививочный и первичного приёма граждан. Также отдельно создан лабораторный блок. Здесь работают 2 врача, 2 фельдшера и 14 сотрудников среднего медицинского персонала. Специалисты могут принять до 30 пациентов в смену.
