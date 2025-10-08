Томские энергетики подготовили к зиме ключевую турбину ГРЭС-2
Специалисты «Томской генерации» завершили капитальный ремонт самой мощной турбоустановки на ГРЭС-2. Агрегат № 8 производительностью 110 МВт прошел полное обновление — от замены лопаток ротора до ремонта систем управления и контроля.
Работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону. После замены критически важных компонентов и диагностики оборудования турбина гарантированно проработает до следующего планового ремонта, обеспечивая надежное энергоснабжение Томска в осенне-зимний период, сообщили в Правительстве региона.
