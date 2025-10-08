MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 13
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Томские энергетики подготовили к зиме ключевую турбину ГРЭС-2

Специалисты «Томской генерации» завершили капитальный ремонт самой мощной турбоустановки на ГРЭС-2. Агрегат № 8 производительностью 110 МВт прошел полное обновление — от замены лопаток ротора до ремонта систем управления и контроля.

Работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону. После замены критически важных компонентов и диагностики оборудования турбина гарантированно проработает до следующего планового ремонта, обеспечивая надежное энергоснабжение Томска в осенне-зимний период, сообщили в Правительстве региона.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tomsk.gov.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт