Это самый масштабный инфраструктурный проект в регионе за последние десятилетия. Его протяжённость — порядка 66 км с двумя мостами через Иртыш и Омь.

Новая дорога продолжит трассу «Россия» с перспективой выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Северный обход станет важнейшим звеном международного транспортного коридора, который свяжет Европу и Азию.

На осуществление проекта федеральный бюджет выделил более 27 миллиардов рублей.

Масштабный инвестиционный проект, осуществляемый при поддержке правительства России, призван не только вывести транзитный транспорт за пределы города, чтобы разгрузить центральные магистрали, но и создать новые возможности для экономического развития региона, интегрировать Омскую область в международные транспортные коридоры, обеспечив выходы на Китай, Монголию и КНДР.

Автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения и расчетную скорость 120 километров в час. В составе объекта предусмотрено девятнадцать путепроводов и шесть площадок отдыха.

Северный обход Омска является частью стратегического плана развития транспортной системы России до 2030 года. Необходимые ресурсы в рамках государственно-частного партнерства обеспечивает Газпромбанк.

