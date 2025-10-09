От клапанов до распределителей: саратовский завод локализовал 18 гидрокомпонентов
«Саратовдизельаппарат» наладил производство 18 видов гидравлических компонентов для сельскохозяйственной техники. Работа ведется в рамках сотрудничества с заводами-членами Ассоциации «Росспецмаш».
С 2023 года инженеры предприятия по запросам производителей локализовали выпуск гидравлических деталей для прицепной техники. В их числе — распределители потока, клапаны маркера и обратные клапаны. Вся продукция прошла полный цикл испытаний и соответствует требованиям по надежности, функциональности и ресурсу, сообщает телеграмм канал Агрорепорт.
В сентябре 2025 года компания завершила очередной проект — локализовала производство тормозного двухстороннего клапана для сеялок.
