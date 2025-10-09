В районе Свиблово г. Москвы завершено строительство современной школы для старшеклассников
В Москве, в районе Свиблово, завершено строительство новой современной школы, рассчитанной на 550 старшеклассников. Учебное заведение расположено в проезде Русанова внутри жилого квартала, что обеспечивает ученикам возможность учиться в шаговой доступности от дома.
Новая школа полностью укомплектована для предоставления качественного и разностороннего образования. В здании разместились универсальные и специализированные учебные кабинеты, современная медиатека, спортивный и медицинский блоки, а также многофункциональное пространство для мероприятий. На прилегающей территории для учащихся оборудована комплексная физкультурно-спортивная зона. Она включает в себя беговую дорожку, яму для прыжков в длину, площадки для сдачи норм ГТО, игры в настольный теннис и занятий воркаутом. Для отдыха между занятиями обустроена специальная зона.
Появление новой школы особенно актуально в свете будущего развития территории. Таким образом, учебное заведение станет важным социальным объектом для всего развивающегося квартала, сообщили в Правительстве Москвы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Строительство трехэтажного корпуса начали в августе 2022 года. Здание ...е создали безбарьерную среду, чтобы обеспечить комфорт для каждого ученика.
- 19 января в Щербинке на ул. Местечко Барыши открыто новое зд... по 7-й класс, а также ребята с ограниченными возможностями.
- Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образоват...ля занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0