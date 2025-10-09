В Москве, в районе Свиблово, завершено строительство новой современной школы, рассчитанной на 550 старшеклассников. Учебное заведение расположено в проезде Русанова внутри жилого квартала, что обеспечивает ученикам возможность учиться в шаговой доступности от дома.

Новая школа полностью укомплектована для предоставления качественного и разностороннего образования. В здании разместились универсальные и специализированные учебные кабинеты, современная медиатека, спортивный и медицинский блоки, а также многофункциональное пространство для мероприятий. На прилегающей территории для учащихся оборудована комплексная физкультурно-спортивная зона. Она включает в себя беговую дорожку, яму для прыжков в длину, площадки для сдачи норм ГТО, игры в настольный теннис и занятий воркаутом. Для отдыха между занятиями обустроена специальная зона.

Появление новой школы особенно актуально в свете будущего развития территории. Таким образом, учебное заведение станет важным социальным объектом для всего развивающегося квартала, сообщили в Правительстве Москвы.