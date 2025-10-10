MAX
В Тобольском районе открыли первую очередь нового санатория

В Тобольском районе открыли первую очередь санатория «Веда». Санаторий открылся недалеко от с. Малая Зоркальцева, на месте некогда известного лагеря «Радужный». Восстанавливать корпуса и территорию инвестор начал в 2022 году, благодаря частно-государственному партнерству. Это один из ярких примеров успешного взаимодействия бизнеса и власти в рамках реализации инвестиционной политики региона. На площади 8 гектаров создана инфраструктура медицинских услуг — это современный медицинский центр с 12 специализированными кабинетами, барокамерой, фитобочками, косметологией и физиотерапией. В ближайших планах — открытие термального бассейна, спортивного зала, фитнес-центра.

Здесь используют уникальные оздоровительные программы, основанные на лечебном голодании, кинезиотерапии, грязелечении и лимфодренажных процедурах.

Источник: t-l.ru

