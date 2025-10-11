MAX
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый маслоцех открыли в селе Кердем Якутии

В заречном селе Кердем Хангаласского района Якутии состоялось открытие нового маслоцеха, принадлежащего сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу «Хангалас-Агрохолдинг». Новый объект имеет молочный приемный пункт и полностью оснащен современным технологическим оборудованием

Строительство нового объекта началось еще в 2024 году, когда состояние прежнего маслоцеха было признано аварийным. Мощность нового цеха составляет 3,5 тонны молока в смену. СХППК «Хангалас Агрохолдинг» является одним из ключевых заготовителей молока в Хангаласском улусе, осуществляя закупку у хозяйств трех наслегов — Жемконский 1-й, Жемконский 2-й и Качикатский наслега. Планируемый годовой объем закупа сырого молока в 2025 году составляет 880 тонн. Предприятие выпускает на продажу сливочное масло, цельномолочную продукцию и нежирную продукцию. Председателем СХППК «Хангалас Агрохолдинг» с марта 2024 года является Андрей Скрябин. В кооперативе трудятся 7 сотрудников.

Источник: ysia.ru

