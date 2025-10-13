В Кабардино-Балкарии открылись две новые амбулатории
Новые медучреждения начали работу в сёлах Старый Черек и Нижний Черек Урванского района. Каждая амбулатория сможет принимать до 50 пациентов в день.
Как сообщает Минздрав России, для жителей теперь доступны прием терапевта, консультации узких специалистов, современная диагностика и дневной стационар. Амбулатории построены по новейшим стандартам, что делает качественную медпомощь более доступной для местных жителей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Министерство здравоохранения одобрило применение первого российского оригин...и, благодаря чему иммунная система снова начинает бороться с опухолью.
- Отечественный лекарственный препарат для лечения спинальной мышечной атрофи...стоящих препаратов в мире. Его цена — свыше 150 млн рублей.
- Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в кла...ла более 1,2 млрд руб. в его разработку и исследования.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0