В Кабардино-Балкарии открылись две новые амбулатории

Новые медучреждения начали работу в сёлах Старый Черек и Нижний Черек Урванского района. Каждая амбулатория сможет принимать до 50 пациентов в день.

Как сообщает Минздрав России, для жителей теперь доступны прием терапевта, консультации узких специалистов, современная диагностика и дневной стационар. Амбулатории построены по новейшим стандартам, что делает качественную медпомощь более доступной для местных жителей.

