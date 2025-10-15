На пермском заводе вендингового оборудования «IVM | Третий кран» разработан и запущен в производство первый в России вендинговый автомат, позволяющий с одной локации продавать не только чистую питьевую воду, но и натуральные морсы, приготовливаемые непосредственно в момент продажи.

«Сегодня сам факт продажи качественных натуральных морсов в розлив из вендингового аппарата является на рынке уникальным предложением. А объединение в одном автомате функций привычного водомата и морсомата — вдвойне уникальным. Именно многофункциональность легла в основу при создании автомата АЙВИМИКС» — отмечает Антон Шаронов, исполнительный директор завода «Третий кран»

«Водоматная» часть АЙВИМИКС включает в себя встроенную систему очистки воды на основе технологии обратного осмоса, накопительный бак и все стандартные технические решения, присущие моноблокам из линейки IVM.

«Морсоматная» часть отвечает за автоматическое приготовление морсов (горячих или холодных) из натуральных карельских концентратов, путем смешивания концентрата с очищенной питьевой водой из этого же автомата. В стандартном решении на выбор доступны 4 вкуса морсов: облепиховый, малиновый, брусничный и лимонный. Готовые морсы разливаются в одноразовые стаканы объемом до 350мл.

При всей своей многофункциональности, разработчикам удалось сохранить достаточно компактные размеры автомата. Автомат имеет две независимые камеры розлива, оснащен платежным терминалом и системой дистанционного управления.

Первые автоматы АЙВИМИКС уже установлены в Перми на улицах города.