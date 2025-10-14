В жилом комплексе Люберец состоялось открытие новой гимназии на 1500 мест.

Жители Люберец давно ждали современную школу. Теперь просторное здание готово принять 1500 учеников. Новая гимназия, построенная по самым современным стандартам, станет настоящим образовательным и культурным центром для всего микрорайона.

Во всех учебных классах установлены интерактивные доски, что делает уроки более интересными и наглядными. В просторных спортивном и актовом залах, а также в кабинетах физики и химии есть все необходимое для учебного процесса, экспериментов и творческой деятельности.

Мальчики смогут проводить уроки труда в мастерской, оснащенной современными 3D-принтерами и токарными станками. Кроме того, в гимназии будет открыт стадион, доступный для жителей района в свободное время.