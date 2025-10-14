В Московской области состоялось открытие новой гимназии
В жилом комплексе Люберец состоялось открытие новой гимназии на 1500 мест.
Жители Люберец давно ждали современную школу. Теперь просторное здание готово принять 1500 учеников. Новая гимназия, построенная по самым современным стандартам, станет настоящим образовательным и культурным центром для всего микрорайона.
Во всех учебных классах установлены интерактивные доски, что делает уроки более интересными и наглядными. В просторных спортивном и актовом залах, а также в кабинетах физики и химии есть все необходимое для учебного процесса, экспериментов и творческой деятельности.
Мальчики смогут проводить уроки труда в мастерской, оснащенной современными 3D-принтерами и токарными станками. Кроме того, в гимназии будет открыт стадион, доступный для жителей района в свободное время.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Новый корпус Власовской школы № 13 построили в селе Строк...bsp;социальных коммуникаций. Трехэтажный корпус рассчитан на 450 мест.
- Здание физмата в Семхозе пришло на смену старых помещений на ...ни столовой, ни спортзала. Новое здание заложили летом 2021 года.
- Новый корпус школы № 36 — это современный образовательный комплекс, оснащённый по последнему слову техники.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0