MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 26
termometrix Детские сады и школы

В Московской области состоялось открытие новой гимназии

© lyubertsy-24.ru

В жилом комплексе Люберец состоялось открытие новой гимназии на 1500 мест.

Жители Люберец давно ждали современную школу. Теперь просторное здание готово принять 1500 учеников. Новая гимназия, построенная по самым современным стандартам, станет настоящим образовательным и культурным центром для всего микрорайона.

Во всех учебных классах установлены интерактивные доски, что делает уроки более интересными и наглядными. В просторных спортивном и актовом залах, а также в кабинетах физики и химии есть все необходимое для учебного процесса, экспериментов и творческой деятельности.

© s8.ezgif.com

Мальчики смогут проводить уроки труда в мастерской, оснащенной современными 3D-принтерами и токарными станками. Кроме того, в гимназии будет открыт стадион, доступный для жителей района в свободное время.

© lyubertsy-24.ru
© lyubertsy-24.ru
© lyubertsy-24.ru
© lyubertsy-24.ru
© lyubertsy-24.ru
© lyubertsy-24.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: lyubertsy-24.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт