В Марий Эл открылось современное амбулаторное отделение психоневрологического диспансера
В Йошкар-Оле на базе Республиканского психоневрологического диспансера завершился капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения. Учреждение не только обновило интерьеры, но и получило новое современное оборудование, что позволит вывести оказание психиатрической помощи на качественно новый уровень.
Помимо общего обновления, в отделении планируется открытие двух специализированных структур. Это кабинет «Ментальное здоровье», главной задачей которого станет работа по восстановлению и поддержанию когнитивных функций головного мозга у пациентов пожилого возраста, а также Ресурсный центр для комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениям, сообщили в Минздраве.
