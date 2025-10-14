В Орле запустили новый завод «Северстали» по производству металлоконструкций. На проект потратили 3,5 млрд рублей, причём 691 миллион на оборудование дал Фонда развития промышленности в виде льготного займа.

Производство построили на месте демонтированных пролётов старого цеха. Площадь получилась огромной — 22 тысячи квадратных метров, что делает комплекс одним из крупнейших в стране. Здесь настроили полный цикл: от раскроя металлопроката до готовых изделий с покрытием.

К 2028 году завод выйдет на проектную мощность и будет делать 32 тысячи тонн металлоконструкций ежегодно. А вместе с уже работающими линиями предприятие станет выпускать в три раза больше — 48 тысяч тонн.

Как рассказали в Северстали, особенная гордость завода — девять единиц нового оборудования. Среди них две дробемётные установки, три линии пиления-сверления, две установки плазменной резки и, самое главное, — линии автоматической сварки для больших балок. Такого агрегата в России раньше не было.

«Запуск нового производства металлоконструкций- это стратегический шаг не только для нашей компании, но и для всей строительной отрасли страны. Уникальное оборудование поможет компании „Северсталь Стальные Решения“ открыть для себя новые рынки и производить крупногабаритные тяжеловесные металлоконструкции на площадке в Орле. Благодаря нашему опыту производства комплексных решений из стали, сильной команде инженеров и развитой производственной базе компания „Северсталь Стальные Решения“ готова предложить клиентам из нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства полный цикл сервиса, включая полнокомплектные поставки, что однозначно укрепит их позиции на рынке», — комментирует генеральный директор «Северстали» Александр Шевелёв.

Завод уже дал работу 330 людям, что вдвое увеличило коллектив предприятия. А к началу 2026 года здесь будут трудиться больше 700 человек.