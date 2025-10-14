КМЗ ОСК поставил очередную партию спецкатеров для госструктур РФ
КМЗ ОСК в сентябре выполнил поставку очередной партии катеров для различных ведомств РФ. В нее вошли 5 катеров РПК-640 и 13 катеров ПК-500.
ПК-500 — это быстрый катер, совмещающий плавность хода и высокую мореходность. Он предназначен для инспекционных работ, патрулирования и решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта в акваториях рек и озёр. Идеальное соотношение длины и ширины в совокупности с обводами корпуса делают катер маневренным и устойчивым. Катеру присвоен высший рейтинг безопасности.
Катер РПК-640 — это судно с жестким корпусом, закрытой рубкой, с носовым и кормовым самоотливными кокпитами. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.
Катера от КМЗ ОСК — это уникальное сочетание передовых технологий, надежной конструкции и высоких эксплуатационных характеристик. В производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В акватории Невы провели ходовые испытания головного обстановочного су...ударственной программы РФ «Развитие транспортной системы».
- Судно построено Кингисеппским машиностроительным заводом по заказу ФКУ...ополнит флот Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей.
- Ходовые испытания скоростного катера «Афалина» с двумя вод...Финском заливе. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0