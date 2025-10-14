КМЗ ОСК в сентябре выполнил поставку очередной партии катеров для различных ведомств РФ. В нее вошли 5 катеров РПК-640 и 13 катеров ПК-500.

ПК-500 — это быстрый катер, совмещающий плавность хода и высокую мореходность. Он предназначен для инспекционных работ, патрулирования и решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта в акваториях рек и озёр. Идеальное соотношение длины и ширины в совокупности с обводами корпуса делают катер маневренным и устойчивым. Катеру присвоен высший рейтинг безопасности.

Катер РПК-640 — это судно с жестким корпусом, закрытой рубкой, с носовым и кормовым самоотливными кокпитами. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

Катера от КМЗ ОСК — это уникальное сочетание передовых технологий, надежной конструкции и высоких эксплуатационных характеристик. В производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.