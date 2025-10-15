Компания «Роботех», производитель высокопроизводительного автоматизированного оборудования из столицы Прикамья, запустила в Лысьве собственное литейное производство. Мощности в первую очередь обеспечат внутренние нужды компании в ключевых компонентах для роботов и аддитивных установок, но также будут доступны для контрактных заказов.

Литье компонентов от прототипов до серии будет осуществляться по трем технологиям: послойное склеивание композитного порошка связующим веществом (Binder Jetting), литье по выплавляем моделям (ЛВМ) и литье по выжигаемым моделям из полиметилметакрилата (ПММА). В новом цехе будет осуществляться работа с различными марками сталей (низко- и высоколегированные, коррозионностойкие, жаропрочные), чугунами, алюминиевыми и медными сплавами (бронза, латунь), включая дуплекс и супердюплекс.

На предприятии рассказали, что на новом производстве до конца 2026 года будет создано 40 новых рабочих мест. «Запуск литейного комплекса — это наше новое конкурентное преимущество, — подчеркнул гендиректор „Роботех“ Денис Худяков. — Мы понимаем, какое литье требуется для точной техники, и готовы предложить этот экспертный подход другим компаниям».

Ранее ООО «Роботех» получило льготный заем федерального и регионального Фондов развития промышленности (ФРП) на организацию механообрабатывающего производства, которое планируется запустить до конца 2025 года. Также инвестиционному проекту «Роботеха» по созданию в Перми серийного производства автоматизированного оборудования был присвоен статус приоритетного (ПИП). Присвоение статуса ПИП позволило предприятию получить земельный участок в аренду и административное сопровождение.