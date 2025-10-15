Пермские робототехники организовали в Лысьве свое литейное производство
Компания «Роботех», производитель высокопроизводительного автоматизированного оборудования из столицы Прикамья, запустила в Лысьве собственное литейное производство. Мощности в первую очередь обеспечат внутренние нужды компании в ключевых компонентах для роботов и аддитивных установок, но также будут доступны для контрактных заказов.
Литье компонентов от прототипов до серии будет осуществляться по трем технологиям: послойное склеивание композитного порошка связующим веществом (Binder Jetting), литье по выплавляем моделям (ЛВМ) и литье по выжигаемым моделям из полиметилметакрилата (ПММА). В новом цехе будет осуществляться работа с различными марками сталей (низко- и высоколегированные, коррозионностойкие, жаропрочные), чугунами, алюминиевыми и медными сплавами (бронза, латунь), включая дуплекс и супердюплекс.
На предприятии рассказали, что на новом производстве до конца 2026 года будет создано 40 новых рабочих мест. «Запуск литейного комплекса — это наше новое конкурентное преимущество, — подчеркнул гендиректор „Роботех“ Денис Худяков. — Мы понимаем, какое литье требуется для точной техники, и готовы предложить этот экспертный подход другим компаниям».
Ранее ООО «Роботех» получило льготный заем федерального и регионального Фондов развития промышленности (ФРП) на организацию механообрабатывающего производства, которое планируется запустить до конца 2025 года. Также инвестиционному проекту «Роботеха» по созданию в Перми серийного производства автоматизированного оборудования был присвоен статус приоритетного (ПИП). Присвоение статуса ПИП позволило предприятию получить земельный участок в аренду и административное сопровождение.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Один из наиболее интересных проектов компании «Роботех», р...ейшего комбината по производству березовой фанеры «СВЕЗА».
- Здесь для около 9 000 человек взамен уже ветхим зданиям появилась но...ко е учреждение будет доступно как для взрослых, так и для детей.
- «Пермская судоверфь» (Пермский край) отправила в Москву оч... партию остановочных комплексов проекта Ecostation для речных электросудов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0