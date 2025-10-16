Судно строится на Череповецком судостроительном заводе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Череповца Роман Маслов.

«Важное и знаковое событие для всей Вологодчины: на воду спущено новое судно под именем „Василий Верещагин“». Этот теплоход-толкач назван в честь нашего великого земляка, художника мирового масштаба, уроженца Череповца — Василия Васильевича Верещагина", — написал он.

Напомним, всего законтрактовано строительство пяти буксиров-толкачей проекта ТСК.395М в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Как сообщалось ранее, 17 ноября 2021 года было спущено на воду первое судно проекта ТСК.395. Тип судна — буксирный теплоход-толкач. Назначение судна — буксировка сухогрузных барж, в том числе методом толкания. Современный буксирный теплоход-толкач строило ООО «Череповецкий судостроительный завод» по заказу ООО «Шексна Шиппинг».

Группа компаний «Р-Флот» принимала непосредственное участие во всех этапах создания судна: от проектирования до строительства.

Буксиры-толкачи строятся по российскому проекту с использованием преимущественно отечественных комплектующих и предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов. Главные двигатели судна мощностью 2×480 кВт также произведены на ЧСЗ. Судно оборудовано подъемной рубкой для улучшения видимости, исключения слепых зон при проводке длинных составов.