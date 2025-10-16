Спущен на воду буксир «Василий Верещагин»
Судно строится на Череповецком судостроительном заводе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Череповца Роман Маслов.
«Важное и знаковое событие для всей Вологодчины: на воду спущено новое судно под именем „Василий Верещагин“». Этот теплоход-толкач назван в честь нашего великого земляка, художника мирового масштаба, уроженца Череповца — Василия Васильевича Верещагина", — написал он.
Напомним, всего законтрактовано строительство пяти буксиров-толкачей проекта ТСК.395М в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств Фонда национального благосостояния.
Как сообщалось ранее, 17 ноября 2021 года было спущено на воду первое судно проекта ТСК.395. Тип судна — буксирный теплоход-толкач. Назначение судна — буксировка сухогрузных барж, в том числе методом толкания. Современный буксирный теплоход-толкач строило ООО «Череповецкий судостроительный завод» по заказу ООО «Шексна Шиппинг».
Группа компаний «Р-Флот» принимала непосредственное участие во всех этапах создания судна: от проектирования до строительства.
Буксиры-толкачи строятся по российскому проекту с использованием преимущественно отечественных комплектующих и предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов. Главные двигатели судна мощностью 2×480 кВт также произведены на ЧСЗ. Судно оборудовано подъемной рубкой для улучшения видимости, исключения слепых зон при проводке длинных составов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Под техническим наблюдением Верхне-Волжского филиала Российского Классифика...оекту «Р-Флот. Дизайн». Об этом сообщает пресс-служба РКО.
- На «Череповецком судостроительном заводе» состоялась торжественная церемония спуска на воду буксира проекта ТСК.395.
- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала акт техни...ецком судостроительном заводе по проекту «Р-Флот. Дизайн».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0