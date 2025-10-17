MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 46
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

В России запускают новую схему теплоснабжения для малых городов

В российском ТЭК начали внедрять новую схему теплоснабжения для городов с населением от 70 до 300 тысяч человек. На Пермской ТЭЦ-14 стартовал первый проект с использованием отечественной газовой турбины F-класса, разработанной компанией «Силовые машины».

Новая технология когенерации позволяет одновременно производить и электроэнергию, и тепло. Экономичность таких установок более чем в 1,5 раза выше по сравнению с традиционными паросиловыми системами.

Как рассказали в Силовых машинах, проект мощностью 100 МВт станет типовым решением для теплоснабжения малых и средних городов России. Использование российской турбины мощностью 60-80 МВт также решит вопрос сервисного обслуживания, которое ранее зависело от иностранных поставщиков.

Внедрение таких энергоблоков повысит эффективность электро- и теплоснабжения потребителей по всей стране.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт