В российском ТЭК начали внедрять новую схему теплоснабжения для городов с населением от 70 до 300 тысяч человек. На Пермской ТЭЦ-14 стартовал первый проект с использованием отечественной газовой турбины F-класса, разработанной компанией «Силовые машины».

Новая технология когенерации позволяет одновременно производить и электроэнергию, и тепло. Экономичность таких установок более чем в 1,5 раза выше по сравнению с традиционными паросиловыми системами.

Как рассказали в Силовых машинах, проект мощностью 100 МВт станет типовым решением для теплоснабжения малых и средних городов России. Использование российской турбины мощностью 60-80 МВт также решит вопрос сервисного обслуживания, которое ранее зависело от иностранных поставщиков.

Внедрение таких энергоблоков повысит эффективность электро- и теплоснабжения потребителей по всей стране.