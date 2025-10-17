В России запускают новую схему теплоснабжения для малых городов
В российском ТЭК начали внедрять новую схему теплоснабжения для городов с населением от 70 до 300 тысяч человек. На Пермской ТЭЦ-14 стартовал первый проект с использованием отечественной газовой турбины F-класса, разработанной компанией «Силовые машины».
Новая технология когенерации позволяет одновременно производить и электроэнергию, и тепло. Экономичность таких установок более чем в 1,5 раза выше по сравнению с традиционными паросиловыми системами.
Как рассказали в Силовых машинах, проект мощностью 100 МВт станет типовым решением для теплоснабжения малых и средних городов России. Использование российской турбины мощностью 60-80 МВт также решит вопрос сервисного обслуживания, которое ранее зависело от иностранных поставщиков.
Внедрение таких энергоблоков повысит эффективность электро- и теплоснабжения потребителей по всей стране.
