Компания «Хайпекс», входящая в строительную группу «Развитие», запустила в столице Прикамья опытное производство труб из сшитого полиэтилена и фитингов. Мощность установленной линии экструзии составляет 3,8 млн пог. м трубы, а двух термопластавтоматов — более 12 млн штук фитингов ежегодно.

Инвестиции в создание нового производственного комплекса, который будет включать четыре очереди, превысят 740 млн рублей, из которых 590 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Трубы из сшитого полиэтилена PEX-a применяются для отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем искусственного подогрева полов, открытых площадок, парников, теплиц, футбольных полей. Фитинги PPSU устанавливаются на стыках труб для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, отличаются высокими механическими свойствами, точностью геометрии, герметичностью соединений, что подтверждено лабораторными испытаниями.

В рамках инвестпроекта «Хайпекс» планирует приобрести и установить 24 единицы основного производственного оборудования. После запуска всех линий и выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать ежегодно до 15 млн пог. м труб различного диаметра и до 37,8 млн штук фитингов к ним.

Потенциальными потребителями продукции пермского предприятия выступают строительные и оптовые компании по поставкам строительных материалов и инженерного оборудования. До 5% выпускаемой продукции будут использовать строительные компании, входящие в группу «Развитие».