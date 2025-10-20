MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 18
termometrix Детские сады и школы

В Москве открылась новая школа на 1150 учеников

© mperspektiva.ru

Здание расположено по адресу: улица Большое Понизовье, дом 2. После ввода в эксплуатацию девелопер передал объект в городскую систему образования.

Учебное заведение построено с учетом современных стандартов. На первом этаже расположены светлый атриум, лабораторно-исследовательский комплекс, актовый зал, мастерская акварельной живописи и рисунка, медицинский блок, обеденный зал и гардероб.

Второй этаж занимает академический лабораторно-исследовательский комплекс, гимнастический зал и два универсальных спортивных зала. На третьем и четвертом этажах находятся кабинеты робототехники, медиатека, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и ИТ-полигон.

На территории школы создан спортивный кластер с площадками для прыжков, бега, волейбола, баскетбола и футбола. Также оборудованы зоны для тихого отдыха и занятий по ботанике на открытом воздухе. Территорию озеленили и высадили растения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: mperspektiva.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт