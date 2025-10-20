В Москве открылась новая школа на 1150 учеников
Здание расположено по адресу: улица Большое Понизовье, дом 2. После ввода в эксплуатацию девелопер передал объект в городскую систему образования.
Учебное заведение построено с учетом современных стандартов. На первом этаже расположены светлый атриум, лабораторно-исследовательский комплекс, актовый зал, мастерская акварельной живописи и рисунка, медицинский блок, обеденный зал и гардероб.
Второй этаж занимает академический лабораторно-исследовательский комплекс, гимнастический зал и два универсальных спортивных зала. На третьем и четвертом этажах находятся кабинеты робототехники, медиатека, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и ИТ-полигон.
На территории школы создан спортивный кластер с площадками для прыжков, бега, волейбола, баскетбола и футбола. Также оборудованы зоны для тихого отдыха и занятий по ботанике на открытом воздухе. Территорию озеленили и высадили растения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Строительство трехэтажного корпуса начали в августе 2022 года. Здание ...е создали безбарьерную среду, чтобы обеспечить комфорт для каждого ученика.
- 19 января в Щербинке на ул. Местечко Барыши открыто новое зд... по 7-й класс, а также ребята с ограниченными возможностями.
- Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образоват...ля занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0