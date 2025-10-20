Метеостанции МЕТЕО ОРЕКС МПВ 702 внесены в реестр СИ. Запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений можно посмотреть здесь . Межповерочный интервал составляет 1 год.

Приборы серии МЕТЕО ОРЕКС МПВ 702 — это универсальные метеоблоки для измерения основных метеорологических параметров: скорости и направления ветра, атмосферного давления, температуры и влажности воздуха (на основании этих данных приборы рассчитывают еще и точку росы), уровень радиации. Ультразвуковой метод измерения, прочный корпус и функция «умного» подогрева позволяют метеоблокам бесперебойно и надежно работать в любых погодных условиях, на суше и в море. Они устойчивы к воздействию мороза, снега, и льда, сильных ветров. Отсутствие подвижных частей гарантирует долговечность приборов, а простая установка и минимальное техническое обслуживание экономят время и средства пользователей.

Мониторинг погодных условий необходим в разных сферах промышленности и жизнедеятельности, и подчас помогают экономить миллионы рублей: например, в регламентах работ и законах по охране труда нефтяников, строителей, сельскохозяйственных тружеников прописываются погодные условия, при которых нельзя работать на открытом воздухе или эксплуатировать технику. Контроль метеорологической обстановки позволяет обеспечивать безопасность на дорогах, в портах и аэропортах, на морских судах и нефтяных платформах, на горнолыжных курортах.

С помощью метеоблоков МЕТЕО ОРЕКС МПВ 702 все необходимые метеорологические параметры можно определить одним прибором. И что особенно важно — не сомневаться в точности показаний прибора в самых суровых погодных условиях и в том, что сам прибор не пострадает от этих условий.