Серийное производство: в России изготовили уже вторую турбину для Каширской ГРЭС
На ЛМЗ собрали вторую мощнейшую газовую турбину для Каширской ГРЭС. Огромный агрегат, который можно назвать сердцем новой электростанции, уже проверили на стенде и теперь готовят к к отгрузке и отправке по железной дороге. Интересно, что ключевые элементы турбины — её камеры сгорания — уже отправили на станцию раньше. Сейчас на самой Каширской ГРЭС вовсю идёт монтаж первой такой же турбины.
Как рассказали «Силовые машины» ,это часть большого плана: заменить старое оборудование ГРЭС двумя современными энергоблоками-дублёрами. Их общая мощность составит больше 900 МВт. Главная цель — чтобы российская энергетика могла уверенно работать на собственном оборудовании. Для этого одного проекта «Силовые машины» делают целый комплект: четыре газовые турбины, две паровые турбины и четыре котла-утилизатора.
Компания уже наладила серийный выпуск таких машин. В цехах сейчас собирают сразу 11 турбин для других электростанций страны. На это потребовалось серьезно перестроить производство и вложить 25 миллиардов рублей. Проще говоря, отрасль, которая долго зависела от импорта, теперь получает мощные отечественные турбины. И эта вторая турбина для Каширы — не прототип, а серийная машина, подтверждающая, что процесс запущен.
Комментарии 1