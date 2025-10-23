В Смоленской области появится еще один завод по производству аэрозольных баллонов.

Работы идут и на территории предприятия «Румопак» в Вязьме — ведущего производителя трехкомпонентных аэрозольных баллонов. Компания реализует проект с объемом инвестиций около 1 млрд рублей.

В настоящее время предприятие расширяет производство. При поддержке правительства области здесь запустили строительство еще одного завода по производству аэрозольных баллонов.

«Завершены общестроительные работы на производственном комплексе площадью более 10 тыс. кв. м, ведется поставка современного технологического оборудования», — рассказали в правительстве региона.

Новый завод будет оснащен четырьмя современными производственными линиями. Это позволит увеличить объем производства до 288 млн аэрозольных баллонов в год.

Рядом будут располагаться склады для сырья и готовой продукции. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в первом полугодии 2026 года.