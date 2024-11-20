В Иркутской области открыты обходы города Усолья-Сибирского, сёл Моты и Чистые Ключи

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Трассу в объезд г.Усолья-Сибирского и п.Тельма начали строить в 2019 году. Длина обхода составляет 42,6 километра. Теперь это дорога первой категории с интенсивностью движения до 30 тысяч автомобилей в сутки, расчётная скорость движения — 90 километров в час, стоимость строительства 16 миллиардов рублей. Дорожники построили пять путепроводов, пять мостов через реки Тельминка, Картагон, Целота и Биликтуйка, два надземных пешеходных перехода, три левоповоротных петли и три многоуровневые развязки. Обходы города Усолья-Сибирского, сёл Моты и Чистые Ключи войдут в международный транспортный коридор «Китай — Монголия — Россия».

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Обход Усолья-Сибирского без преувеличения — стройка десятилетия в Иркутской области, его строительство считается крупнейшим дорожным проектом в Приангарье. Таких масштабных объектов на федеральных трассах здесь не было 80 лет, именно поэтому я постоянно рассказывал о реализации этого проекта в своих статьях «Усолье-Сибирское: шаги обновления », «В Прибайкалье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов », «Развитие Сибири (часть 6) ».

Раньше автомобилисты были вынуждены ехать по Комсомольскому проспекту Усолья-Сибирского. Ежедневно через город проходило около 20 000 машин усугубляя и без того напряжённую экологическую ситуацию.

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Дорожники говорят, сам объект — уникальный и сложный одновременно. Помимо большого количества инженерных сооружений, переноса веток нефтепровода и этиленопровода, коммунальных и электрических сетей, по ходу трассы проводились археологические изыскания возле села Мальта. По итогам трех лет спасательных археологических работ зафиксировано более 178 тысяч единиц находок шести уровней отложения культуры. Все они относятся к каменному веку и к разным его временным отрезкам. В основном — это изделия из камня, орудия труда, и остатки фауны, которая являлась охотничьей добычей древнего человека. Проведенные работы на стоянке «Мальта3» позволили ученым выяснить, что на этом месте 21-23 тысячи лет назад была тундра, там жили мамонты, носороги и бизоны, мясо и шкуры которых использовали местные жители.

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Новая дорога как минимум на час сократит время в пути. Обход Усолья-Сибирского и Тельмы станет продолжением обхода города Ангарска. Таким образом, участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» от посёлка Мальта до Иркутска протяжённостью почти 75 км. будет четырёхполосным.

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© irkobl.ru

© irkobl.ru

В этом сезоне ФКУ Упрдор «Прибайкалье» завершил строительство сразу двух важных объектов для всей транспортной инфраструктуры России. Утром 28 октября на трассе Р-258 «Байкал» (Култукский тракт) состоялся запуск рабочего движения участка дороги с 26 по 47 километры. Отрезок в 19 километров был построен с целью обхода населённых пунктов Моты и Чистые Ключи в Иркутском районе.

© irkobl.ru

К масштабным работам здесь приступили в 2020 году. О строительстве трассы я рассказывал в 2022 и в 2023 годах.

© irkobl.ru

© irkobl.ru

Поскольку проходит дорога в горной местности, строителям пришлось произвести 206 взрывов. На новом участке движение будет более безопасным. С меньшим количеством большегрузов. Теперь дорога трёхполосная, с возможностью для обгона.

© irkobl.ru

© irkobl.ru

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