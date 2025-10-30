Архангельский водорослевый комбинат (АВК) открыл новый цех по производству косметики из водорослей. Инвестиции в его запуск на первом этапе составили более 30 млн руб. Речь идет о собственных средствах компании, которые были направлены на строительство и закупку оборудования.

Максимальные производственные мощности цеха составят около 100 000 упаковок косметической продукции в месяц (или порядка 1,2 млн единиц в год). Объемы будут наращиваться постепенно.

Планы по увеличению объемов выпуска косметики, производимой из водорослей, в компании объяснили намерением импортозаместить продукцию зарубежных игроков.

В рамках модернизации предприятие закупило российское оборудование, которое позволит увеличить глубокую переработку арктических водорослей.

В 2024 г. на предприятии было произведено 440 000 упаковок косметической продукции. По итогам 2025 г., предприятие увеличит объемы до 500 000 единиц (+14% к уровню 2024 г.). В 2026 г. объем производства за счет запуска нового цеха планируется нарастить в полтора раза к уровню этого года до 750 000 упаковок.

Как рассказал генеральный директор АВК Борис Этин, в 2026 г. предприятие продолжит модернизацию и инвестирует в закупку оборудования еще порядка 20-30 млн руб.

По словам Этина, основными конкурентами для российского производителя являются компании из Китая, Южной Кореи, Великобритании и ряда европейских стран. Речь, в частности идет о брендах La Mer (Великобритания), Thalgo (Франция), Guam (Италия), Thalion (Франция). Также, по его словам, спрос на саму косметику из водорослей в России растет. Продажи продукции компании на маркетплейсах в среднем увеличиваются на 50% в год.

Также в этом году комбинат принял участие в федеральном проекте «Производительность труда», что также позволило нарастить эффективность производства за счет оптимизации процессов.

Окупить вложения в запуск нового цеха предприятие планирует в течение порядка двух лет. Площадь нового цеха составляет около 100 кв. м. В нем компания будет производить основные водорослесодержащие косметические продукты — альгинатные маски, био-гели из ламинарии. В 2026 г. в цех планируется также перенести производство кремов.

Комбинат производит косметику, БАДы, фармацевтические субстанции (альгинат натрия, маннит), морские водоросли для пищевого и промышленного использования и ранозаживляющие повязки на основе альгината натрия по полному циклу. Ручная добыча водорослей осуществляется в акватории Белого моря. Обьем добычи водорослей составляет порядка 1000-1200 т. в год в сыром виде.

«С точки зрения динамики увеличения добычи на сегодняшний день она относительно стабильна, так как есть ограничения по заготовке. Поскольку это ручной труд, требуется большое количество людей для работы в сложных условиях Арктики», — пояснил Этин. Однако он добавил, что сейчас сырья для производства достаточно с учетом прошлогодних заготовок. Увеличение объемов выпуска конечной продукции будет осуществляться за счет глубины переработки.