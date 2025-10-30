В Казани открылся новый детский сад
В Кировском районе Казани открылся новый детский сад № 376 «Крылья», рассчитанный на 80 воспитанников.
Учреждение расположено в двухэтажном здании площадью более 2,1 тыс. кв. м и включает четыре группы по 20 детей, кабинет робототехники, сенсорную зону, лабораторию и студию татарского языка.
Детский сад акцентирует внимание на развитии инженерных способностей у детей. В учреждении предусмотрены ясельные группы, медицинский кабинет, музыкальный зал и спортивный зал. Также имеется сенсорная комната для релаксации.
