В Казани открылся новый детский сад

В Кировском районе Казани открылся новый детский сад № 376 «Крылья», рассчитанный на 80 воспитанников.

Учреждение расположено в двухэтажном здании площадью более 2,1 тыс. кв. м и включает четыре группы по 20 детей, кабинет робототехники, сенсорную зону, лабораторию и студию татарского языка.

Детский сад акцентирует внимание на развитии инженерных способностей у детей. В учреждении предусмотрены ясельные группы, медицинский кабинет, музыкальный зал и спортивный зал. Также имеется сенсорная комната для релаксации.

