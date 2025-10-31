MAX
d-tatarinov Транспорт, спецтехника и логистика

В октябре поставили в город 15 односекционных трамваев.

Продолжаем нашу работу в Краснодаре: в октябре мы поставили в город 15 односекционных трамваев. До конца года планируем поставку еще 15 машин и таким образом в 2025 году в столицу Кубани приедут 50 новеньких трамваев.

Напоминаем, что в 2024 году Краснодар пополнил свой подвижной состав 40 новыми низкопольными трамваями. По заключенному концессионному соглашению проект «Новый трамвай Краснодара» предусматривает поставку всего 100 трамваев, включая 90 односекционных и 10 трехсекционных моделей.

Источник: t.me

