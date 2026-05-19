Она позволит предприятию на 100% покрыть собственные потребности в электроэнергии, повысить надежность казанского энергорайона и сократить воздействие на окружающую среду.

Генерирующее оборудование Лушниковской ПГУ включает газотурбинную установку, паротурбинную установку конденсационного типа и котел-утилизатор. Суммарная мощность ПГУ по итогам испытаний составила 281 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть 100% потребности всего «Казаньоргсинтеза» в электрической энергии.

Технология ПГУ обеспечивает выработку электрической энергии без отпуска тепла с высоким КПД (~ 53,9%). Для сравнения, КПД классической, паросиловой электростанции, составляет 30-40%. ПГУ почти в полтора раза эффективнее, чем паросиловые установки, работающие на угле или газе.

Основное преимущество парогазовой установки в том, что она использует два цикла выработки энергии: сначала сжатый газ приводит в действие свою турбину, а затем отходящие горячие газы греют пар для паровой турбины. По сути, ПГУ перерабатывает то, что раньше просто выбрасывалось в атмосферу.