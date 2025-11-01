Новая партия истребителей Су-35С поступила на вооружение ВКС России
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Поставка выполнена в рамках гособоронзаказа, после чего самолеты отправились к местам своего постоянного базирования.
Как отметил один из летчиков ВКС, осуществлявших приемку техники, Су-35С подтвердил свои высокие боевые качества в ходе специальной военной операции. «Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией», — сказал пилот.
Переданные истребители прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний. В корпорации «Ростех» подчеркнули, что темпы поставок современных боевых самолетов для Минобороны уверенно наращиваются.
«Авиастроители Госкорпорации Ростех уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ. Это касается и Су-35С — на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире. На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. Су-35С может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью в простых и сложных погодных условиях», -отметили в Госкорпорации Ростех.«ОАК сохраняет высокие темпы производства самолетов в интересах Минобороны России. Мы выполняем серьезнейшую задачу по увеличению объемов выпуска военной продукции. В этом году планируем поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На данный момент конструкторская документация передана на завод-и...;является первым в России однодвигательным самолетом пятого поколения.
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенно... совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.
- На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» ПА...л заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0