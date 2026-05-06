Модульный 25-метровый бассейн на шесть дорожек пополнил список объектов, доступных для посещения воспитанниками центра «Юный ястреб» и базирующегося на этой площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Новое сооружение уже принимает первых посетителей — всего в год здесь возможно организовать занятия по плаванию, водному поло, синхронному плаванию, аэробные и силовые тренировки для почти двух тысяч человек.

Напомним, инновационная площадка в 2025-2026 годах пополнилась учебными классами по снайпингу для высокоточной стрельбы по мелким мишеням, по полевой VR-медицине, применению подводных дронов; симулятором операции на СВО при штурме Суджи в марте 2025 года; форум-центром. В настоящее время продолжается возведение закрытого тира, углубленного командного пункта, центра для обучения «Гонкам дронов» и других объектов. Развитие инфраструктуры для занятий спортом в Волгоградской области способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России». Центр уже стал объектом для проведения мероприятий федерального уровня. К примеру, именно здесь несколько лет подряд проходит всероссийский финал игры «Зарница 2.0». В целом участниками смен уже стали более 30 тысяч детей из разных регионов страны.