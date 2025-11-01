В Новосибирске открыли парк имени Юрия Фёдоровича Бугакова
30 октября в центре областной столицы открылась первая очередь парка им. Ю.Ф. Бугакова.
Общественную территорию, ограниченную улицами Кирова, Ипподромской магистралью, проездом вдоль здания по ул. Кирова, 3 и центром «Сибирь-Хокайдо» благоустроили при поддержке Правительства Новосибирской области.
Эта территория в окружении плотной застройки остро нуждалась в создании рекреационной зоны, — показывали опросы жителей ближайших микрорайонов. Сформировался запрос на качественное благоустройство, организацию тут различных площадок для отдыха и прогулок.
В январе 2025 год была получена положительная экспертиза ПСД. Реализация комплексного благоустройства осуществляется в рамках субсидии, предоставленной Новосибирску из бюджета Новосибирской области.
Проект поделён на два этапа. За год выполнили первый: проложили инженерные сети, построили лестницы и пешеходные дорожки, смонтировали ливнёвку и освещение, начали благоустройство игровых и спортивных зон. Сохранили существующие деревья, новые посадки встроили в естественный ландшафт.
В следующем году будут добавлены зоны отдыха, озеленение и элементы благоустройства.Для справки.В Новосибирске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идёт благоустройство четырёх общественных пространств: парк «Чемской берег» в Кировском районе, сквер по ул. Демакова в Советском районе, сквер имени Юрия Федоровича Бугакова в Октябрьском районе, территория у памятника М.И. Глинке в Железнодорожном районе.
