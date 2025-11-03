В Кижингинском районе Бурятии на Ермаковском месторождении стартует строительство горно-обогатительного комбината (ГОК). Проект, имеющий федеральное значение, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Данный участок, открытый еще в середине прошлого века, признан крупнейшим в России источником бериллия с уникальными по своим масштабам запасами. Несмотря на то, что месторождение было обнаружено в 194-х годах, а его детальная разведка велась в 1960-х, промышленная разработка до сих пор не велась. Помимо бериллия, руды месторождения содержат значительные объемы флюорита, что открывает возможности для дополнительных направлений переработки.

Реализацией проекта займется компания «Ермаковское» при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в статусе резидента ТОР «Бурятия». Генеральным проектировщиком назначено ООО «ЕМС-Майнинг».

Планируется, что добыча руды будет вестись открытым способом. В состав нового комплекса войдет обогатительная фабрика мощностью 30 тыс. тонн руды в год, дробильно-сортировочный узел, специализированные склады, химико-технологическая лаборатория, а также очистные и гидротехнические сооружения.

ООО «Ермаковское» владеет лицензией на разработку участка и планирует завершить проект к 2034 году. Вложения составят не менее 6,4 млрд рублей. В 2024 году объект включили в инфраструктуру ТОР «Бурятия».

Проект предусматривает ввод ГОКа, энергообъектов и дальнейшее обустройство месторождения. Запуск производства намечен на 2027 год. Предприятие будет выпускать бериллийсодержащие концентраты и гидроксид бериллия.

До 1989 года Ермаковское отрабатывалось открытым способом. Главные рудные минералы — фенакит и бертрандит, на долю которых приходится до 93% запасов месторождения.Площадка месторождения находится в 46 км от железнодорожной станции Бада Транссибирской магистрали и в 180 км от Улан-Удэ.

Реализация проекта позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта ценного редкоземельного металла, который сегодня поставляется в основном из Казахстана. Бериллий, в частности, используется для легирования сплавов, а также в аэрокосмической, ядерной и электронной промышленности благодаря его прочности, термостойкости и прозрачности для рентгеновских лучей.