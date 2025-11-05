В новом молочном комплексе АО Племзавод «Дмитриево» Касимовского округа в конце октября ввели в эксплуатацию сухостойно-родильный блок на 560 голов крупного рогатого скота. Сотрудники предприятия поделились в социальных сетях фотографиями и видео захода животных в новый блок.

Животноводческий комплекс на 2016 коров начали строить в 2021 году, поэтапно вводили в эксплуатацию, и в 2025 году планируется полностью завершить процесс установки оборудования и заполнения поголовьем. Поголовье нового комплекса преимущественно укомплектовано собственными животными: «Дмитриево» имеет статус племенного завода по разведению КРС голштинской породы. Строительство комплекса создало 30 новых рабочих мест.

АО ПЗ «Дмитриево» Касимовского округа — один из крупных региональных производителей молока, картофеля и овощей. Поголовье КРС — более 5,1 тыс. голов, в том числе 2,3 тыс. коров.

Племзавод «Дмитриево» входит в тройку предприятий с наивысшей продуктивностью коров в Рязанской области. Предприятие активно поддерживает развитие социальной сферы Касимовского округа: так, в 2025 году при финансовой поддержке АО ПЗ «Дмитриево» в селе Дмитриево по программе «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроили общественное пространство — территорию пруда, установили стелу «Дмитриево», сцену и амфитеатр, скамейки с навесами, деревянный помост, пешеходные дорожки замостили тротуарной плиткой.