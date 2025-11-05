На племзаводе «Дмитриево» в Рязанской области запущен новый блок молочной фермы
В новом молочном комплексе АО Племзавод «Дмитриево» Касимовского округа в конце октября ввели в эксплуатацию сухостойно-родильный блок на 560 голов крупного рогатого скота. Сотрудники предприятия поделились в социальных сетях фотографиями и видео захода животных в новый блок.
Животноводческий комплекс на 2016 коров начали строить в 2021 году, поэтапно вводили в эксплуатацию, и в 2025 году планируется полностью завершить процесс установки оборудования и заполнения поголовьем. Поголовье нового комплекса преимущественно укомплектовано собственными животными: «Дмитриево» имеет статус племенного завода по разведению КРС голштинской породы. Строительство комплекса создало 30 новых рабочих мест.
АО ПЗ «Дмитриево» Касимовского округа — один из крупных региональных производителей молока, картофеля и овощей. Поголовье КРС — более 5,1 тыс. голов, в том числе 2,3 тыс. коров.
Племзавод «Дмитриево» входит в тройку предприятий с наивысшей продуктивностью коров в Рязанской области. Предприятие активно поддерживает развитие социальной сферы Касимовского округа: так, в 2025 году при финансовой поддержке АО ПЗ «Дмитриево» в селе Дмитриево по программе «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроили общественное пространство — территорию пруда, установили стелу «Дмитриево», сцену и амфитеатр, скамейки с навесами, деревянный помост, пешеходные дорожки замостили тротуарной плиткой.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В селе Бабка Частинского округа состоялось торжественное открытие моде...p;— поделилась директор ООО «УралАгро» Елена Качина.
- В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Рязанску...асть поступила партия полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи.
- В Касимовском районе запущен молочный цех перерабатывающего кооператив...атрат на технологическое развитие на сумму более 8,5 млн. рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0