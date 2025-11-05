MAX
Есть метка на карте вчера 25
lapshin-89 Детские сады и школы

Новая школа открылась в Ярковском районе Тюменской области

Вторая учебная четверть в Тюменской области начинается с открытия школы в деревне Большой Краснояр Ярковского округа. Школа рассчитана на 60 учеников. Здесь есть всё необходимое для учёбы и развития детей. Общая площадь здания — более 3,5 тыс. квадратных метров. Предусмотрены 11 учебных классов, столовая с пищеблоком, спортивный зал с раздевальными, душевыми и санузлами, библиотека-книгохранилище, группа кратковременного пребывания детей, помещение медицинского назначения, административные кабинеты, санитарно-бытовые помещения, кабинет для кружков. Новое здание построено по программе замены деревянных школ. За последние десять лет она охватила более двадцати населенных пунктов Тюменской области.

Источник: vsluh.ru

