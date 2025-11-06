Энергоблок на Костромской ГРЭС стал мощнее и экономичнее
На Костромской ГРЭС завершили модернизацию третьего энергоблока. Его мощность увеличилась на 30 МВт — теперь она составляет 330 МВт. При этом энергоблок стал потреблять меньше топлива.
Работы по обновлению оборудования начались осенью 2024 года. Специалисты провели поузловую модернизацию паровой турбины, установив новые цилиндры высокого и среднего давления. Этот подход позволил не менять турбину целиком.
Это уже пятый энергоблок крупнейшей тепловой электростанции в России, который был модернизирован с применением современных технических решений. Обновлённое оборудование гарантирует его надежную работу на ближайшие 200 тысяч часов, рассказали в Силовых Машинах.
Комментарии 0