Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» начала свою деятельность в 2004 году и постепенно расширялась, увеличивая производственные мощности и ассортимент продукции.

Ее успех обусловлен стабильностью, качеством продукции и стремлением к развитию. Компания является членом Ассоциации «Станкоинструмент» и признана одним из ведущих предприятий в России по объему производства шлифовальных станков.

Благодаря уникальной конструкции и применению передовых технологий, оборудование компании «Липецкое станкостроительное предприятие» обеспечивает высочайшую точность в обработке металла.

Положительные отзывы от клиентов, а также от экспертов и посетителей международных отраслевых выставок подтверждают высокое качество и большой спрос на металлообрабатывающее оборудование, производства компании «Липецкое станкостроительное предприятие».

