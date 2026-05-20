Запущен в производство одноплатный компьютер на отечественном процессоре Гиперком-У

На завершившемся 13 мая 2026 года специализированном Форуме «Прибориум» российская компания «Элрон» (Новосибирск) представила свои разработки и серийные продукты. Не обошлось и без премьеры — показана новая версия одноплатного компьютера «Элтай ЭсСи» (Eltay SC) на свежем отечественном процессоре К1892ВМ21Я «Гиперком-У», внесенном в реестр Минпромторга РФ в марте.

Как отметил в комментарии медиаресурсу «Техносфера. Россия» генеральный директор компании «Элрон» Иван Лебедев, новый одноплатник в линейке продуктов является отечественным аналогом Raspberry Pi4. Используемый процессор «Гиперком-У» создан в НПЦ ЭЛВИС. Разработчики при создании одноплатного Eltay SC постарались полностью повторить форм-фактор и периферию Raspberry Pi4, а также добавили, что немаловажно, возможность подключения SSD-дисков формата M.2. Реализована поддержка отечественной операционной системы Альт. Новый одноплатник из Новосибирска уже доступен для заказчиков.

Особо стоит отметить, что все свои микрокомпьютеры «Элрон» делает в России, часть из них — на собственном производстве в Новосибирске. Также приятно видеть, что продукция предприятия стала выглядеть стильно: одноплатники получили разработанную собственными дизайнерами фирменную упаковку.

Комментарии 6

  • Аlex М Аlex М20.05.26 17:39:51

    К M2 можно подключить райзер со стандартным разъемом PCI-E? А можно перевести порт в режим PCI-E Endpoint и наоборот подключиться как device к стороннему компьютеру? Драйвера и примеры для этого есть? А в режим JESD можно переключить линии M2? Я знаю что там шарятся линии JESD и PCI-E, и вот это самое важное для меня. Я хочу заменить американские ПЛИС на этот чип

  • Василий Сергеевич Василий Сергеевич20.05.26 20:46:11

    посмотрел цену — 100.000 рублей

    • Нет аватара DimaY20.05.26 21:05:14

      А можно ссылку на предложение с такой ценой? Я конечно могу и дороже продать. Если интерес проявите.

    • Аlex М Аlex М21.05.26 04:25:49

      Как замена дешевому Orange Pi оно может и не покатит, но для тех кто хочет заменить импортные чипы и нужна отладочная плата, взять такую это не дорого. Сами чипы стоят недорого в партиях. То есть это для инженеров скорее. Кому надо в станок — берут SMARC модули и что-то подобное

  • Нет аватара alexm22.05.26 12:31:05

    Нормально уже. Школьники пишут рефераты на тему этого процессора:
    и про него, и другие была статья на ХАБРе в 2021 году:
