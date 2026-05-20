На завершившемся 13 мая 2026 года специализированном Форуме «Прибориум» российская компания «Элрон» (Новосибирск) представила свои разработки и серийные продукты. Не обошлось и без премьеры — показана новая версия одноплатного компьютера «Элтай ЭсСи» (Eltay SC) на свежем отечественном процессоре К1892ВМ21Я «Гиперком-У», внесенном в реестр Минпромторга РФ в марте.

Как отметил в комментарии медиаресурсу «Техносфера. Россия» генеральный директор компании «Элрон» Иван Лебедев, новый одноплатник в линейке продуктов является отечественным аналогом Raspberry Pi4. Используемый процессор «Гиперком-У» создан в НПЦ ЭЛВИС. Разработчики при создании одноплатного Eltay SC постарались полностью повторить форм-фактор и периферию Raspberry Pi4, а также добавили, что немаловажно, возможность подключения SSD-дисков формата M.2. Реализована поддержка отечественной операционной системы Альт. Новый одноплатник из Новосибирска уже доступен для заказчиков.

Особо стоит отметить, что все свои микрокомпьютеры «Элрон» делает в России, часть из них — на собственном производстве в Новосибирске. Также приятно видеть, что продукция предприятия стала выглядеть стильно: одноплатники получили разработанную собственными дизайнерами фирменную упаковку.