SJ-100 с двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в «бассейне» на защиту двигателей от воды
Импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в «бассейне» на защиту двигателей от воды. Подтверждено, что при движении лайнера (например, при посадке в сильный дождь) вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки.
