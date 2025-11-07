MAX
Великоросс Видеоблог

SJ-100 с двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в «бассейне» на защиту двигателей от воды

Импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в «бассейне» на защиту двигателей от воды. Подтверждено, что при движении лайнера (например, при посадке в сильный дождь) вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки.

