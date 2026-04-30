Отечественный электрический мотоцикл, созданный компанией «Мотозавод Русь», представили на Кавказском инвестиционном форуме. Как сообщил главный инженер-конструктор предприятия Денис Дергачев, сертификация серийного образца намечена на осень 2026 года.

Как сообщает ТАСС, на площадке форума продемонстрировали уже второй серийный образец мотоцикла. К августу разработчики планируют вывести его на сертификационные испытания. Дергачев подчеркнул, что вся разработка ведется силами компании: то есть несущая система, подвеска и элементы конструкции изготавливаются самостоятельно. Дизайн также полностью отечественный.

В перспективе проект предполагает запуск промышленной сборки электромотоциклов — производственную площадку намерены построить в Зеленограде.

При этом главный инженер отметил, что рынок электрических мотоциклов растет, в том числе и в России. Однако, по его словам, остаются актуальными законодательные вопросы, поскольку такая техника относительно новая и не все однозначно с точки зрения нормативной базы.

Также Дергачев упомянул, что «Мотозавод Русь» создает полноценный мотоцикл без каких-либо документальных занижений мощности.