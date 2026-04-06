MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 78
lapshin-89 Фотофакты

На строительстве моста через Витим завершается формирование русловой опоры № 2

Строительство мостового перехода через реку Витим в Иркутской области идёт высокими темпами. На сегодняшний день полностью сформировано тело опоры № 2, расположенной в русле реки, на нём начато устройство опалубки для бетонирования стоек — это важный этап в возведении сооружения. Для тела опоры использовано 800 кубометров бетонной смеси. Начат демонтаж временного ограждения котлована, который был установлен на период устройства фундамента и тела опоры. В прошлом году строители возвели две береговые опоры № 1 и № 5, в этом году сделают две русловые опоры — № 2 и № 3 и начнут подготовку к возведению опоры № 4 и сборку металлоконструкций пролетного строения. Для обустройства автомобильных подходов к мосту начата рубка леса в полосе отвода. Протяженность моста будет составлять 414 метра, а с подъездными путями — шесть километров.

Этот объект — один из самых сложных и долгожданных в регионе. Он обеспечит круглогодичное беспрепятственное транспортное сообщение города Бодайбо с другими населёнными пунктами региона. Сейчас водители пользуются паромом, который имеет ограничения в работе. После ввода в эксплуатацию мост станет ключевым звеном транспортной инфраструктуры Бодайбинского района, который является опорной территорией региона.

С хронологией строительства моста можно ознакомиться в статьях:

Источник: irkobl.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт