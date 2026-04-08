Первый российский современный туристический автобус находится на испытаниях

© tehnoomsk.ru

КАМАЗ представил новую модель туристического автобуса А5 на газомоторном топливе, находящуюся на сертификационных испытаниях. 7 апреля 2026 года машину показали в сюжете федерального телеканала, сообщив, что это флагманский автобус новой линейки предприятия.

По информации представителей завода в Набережных Челнах, на новом автобусе используется двигатель семейства КАМАЗ-689 мощностью 320 л.с. на компрированном природном газе. Этот двигатель является локализованным силовым агрегатом Cummins, выпускающимся в России. Шесть штатных баллонов с топливом обеспечивают дальность хода 500 километров, возможна установка еще двух и повышение дальности до 650 км.

Автобус А5 имеет большое багажное отделение, в салоне — 47 комфортабельных мест для пассажиров, встроенный санузел, имеется кухонный блок с холодильником, место водителя оборудовано системой интеллектуальной помощи вождения (ADAS).

© tehnoomsk.ru

Впервые автобус в качестве статического экспоната и под обозначением КАМАЗ-52229 показали в конце октября 2025 года. Весной 2026 новинка уже активно проходит сертификационные испытания в Набережных Челнах и скоро будет запущен в серийное производство. Ранее сообщалось, что стартовым заказчиком первой партии серийных машин могут стать структуры Газпрома.

© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru

На фото:на сертификационных испытаниях находится новый туристический автобус КАМАЗ А5 (ранее известен как КАМАЗ-52229). Источник фото: кадры из новостного сюжета телеканала «Россия», 7 апреля 2026 года.

Источник: tehnoomsk.ru

  • Нет аватара termometrix08.04.26 12:03:10
    Первый российский современный туристический автобус


    Это совсем не означает,что в России ввообще не производятся современные туристические автобусы.Напротив.
    Автор блога user_78 подготовил превосходный комментарий с множеством фотографий автобусов аналогичного класса, выпускаемых в России:
  • Нет аватара Алексей Растригин08.04.26 13:18:58

    Возможно, плохой ракурс на фото, но спинка пассажирского сиденья выглядит тонковато, боюсь, в спину пассажира будут упираться колени сзади сидящего    
    И 47 мест — заведомо проигрышно, если из Китая привезут 51-55 мест
    Ну то есть я переживаю, что потратят кучу сил, средств и времени, а конкурентный продукт так и не сделают…    

