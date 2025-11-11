В конце 2021 года компания приняла решение о разработке и реализации нового инвестиционного проекта, направленного на создание тылового железнодорожного терминала в Архангельске. Его площадь составляет более 150 тысяч квадратных метров, из которых три тысячи — крытые отапливаемые помещения. На терминале также предусмотрена возможность единовременного хранения 500 штук 20-футовых контейнеров и 66 точек подключения для рефрижераторных контейнеров.

Строительство железнодорожных путей протяженностью 3,2 км в рамках реализации проекта обусловлено необходимостью введения дополнительных мощностей для выгрузки-погрузки вагонов различных типов грузов в связи растущей потребностью в данной услуге для новых арктических проектов следующих компаний: «Роснефть», «Норникель», «Новатэк».

— Строительство железнодорожного терминала — это один из ключевых элементов стратегии развития нашей компании. Именно здесь грузы будут получать необходимую транспортную обработку и в дальнейшем перемещаться в морские терминалы Архангельского транспортного узла для перевозки по Северному морскому пути, — рассказал генеральный директор ООО «Полар Транс Порт» Илья Варламов. — Железнодорожный терминал способен обрабатывать в год более 200 тысяч тонн грузов различной номенклатуры. Следующим этапом для нас станет строительство склада-платформы, площадь которого составит порядка одной тысячи квадратных метров для обработки крытых вагонов.

Открытие нового терминала расширяет пропускные и технологические возможности компании «Полар Транс Порт», формируя основу для дальнейшего роста объемов грузоперевозок, повышения скорости и надежности логистических операций.