Резидент Сколково ResoSearch разработал отечественное решение для умного поиска, не уступающее зарубежным аналогам Algolia и Elasticsearch. Более 100 интернет-магазинов уже перешли с зарубежных платформ на российскую технологию.

Уход зарубежных сервисов с российского рынка создал острую потребность в импортозамещении. Algolia требовал инвестиций от 1-2 тысяч долларов ежемесячно, использовал серверы за рубежом и создавал риски блокировки. Elasticsearch нуждался в дорогостоящих программистах для настройки и поддержки. ResoSearch предлагает решение в 3-5 раз дешевле с установкой за 15 минут без технических специалистов.

«Мы создали технологически конкурентное решение с учетом специфики российского рынка», — отмечают в компании. «Наши ИИ-алгоритмы обрабатывают русский язык лучше зарубежных аналогов — учитывают морфологию, распознают синонимы и опечатки с точностью 98%". Все серверы расположены в России, данные полностью соответствуют требованиям 152-ФЗ.

Технология использует машинное обучение и обработку естественного языка для понимания намерений покупателей. Компания планирует развивать решение как полноценную замену зарубежным поисковым платформам с расширенным функционалом для российского e-commerce.

О компании: ResoSearch — резидент Сколково, при поддержке государства развивает ИИ-технологии для электронной коммерции. Подробная информация на сайте https://resosearch.ru .