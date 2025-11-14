MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 69
termometrix Видеоблог

Амурский ГХК в октябре 2025 года

В октябре 2025 года общий прогресс по проекту Амурского ГХК достиг 89%, в строительстве объектов комплекса задействовано более 31 800 человек.

https://vk.com/...187941989_10409

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rutube.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix14.11.25 08:02:10

    По итогам 2024 года валовый региональный продукт (ВРП) Амурской области впервые достиг 1 триллиона рублей. До этого прогнозировалось, что к 2024 году ВРП составит около 580 миллиардов рублей.

    Отредактировано: termometrix~08:02 14.11.25
    #1308504