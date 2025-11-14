сегодня
оцените публикацию
Амурский ГХК в октябре 2025 года
В октябре 2025 года общий прогресс по проекту Амурского ГХК достиг 89%, в строительстве объектов комплекса задействовано более 31 800 человек.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: rutube.ru
Другие публикации по теме
- На площадке строящегося Амурского газохимического комплекса началось строительство установки полипропилена.
- В 2024 году Амурский ГХК вошел в пиковую стадию реализации. Общий прогресс по проекту составил 71,4%.
- Общий прогресс реализации проекта по строительству Амурского ГХК приближается к 73%
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1