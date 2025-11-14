Единственный в РФ производитель титанорганических соединений увеличил мощности в 2,4 раза
Единственный в России производитель титанорганических соединений «Ангара-Реактив» провел в Ангарске Иркутской области модернизацию и увеличил мощности выпуска титанатов в 2,4 раза — до 207 тонн в год.
Общие инвестиции в развитие предприятия превысили 125 млн рублей.
Выпускаемые соединения применяются для производства лакокрасочных, полимерных и строительных материалов. ТЭАТ-1 применяют также при производстве стекловолокна и продукции на его основе, которые в свою очередь используют при изготовлении спецтехники, судов, самолетов, вертолетов и другой летательной техники.
Локализация производства продукции составляет 100%, используется российское сырье.
Предприятие закупило современное высокотехнологичное оборудование и нарастило выпуск таких титанорганических соединений, как полибутилтитанат, технический тетрабутоксититан, тетраизопропилат титана и триэтаноламинтитанат (ТЭАТ-1).
Среди потребителей продукции — ведущие российские химические компании. Кроме того, предприятие поставляет титанорганические соединения в Беларусь, Монголию, Узбекистан и Японию."Благодаря средствам фондов развития промышленности мы модернизировали и расширили свои мощности по производству важнейших продуктов малотоннажной химии — титанорганических соединений. В 2022 году российский рынок покинули все западные конкурирующие производители, их место постепенно заняли предприятия из Китая. Теперь «Ангара-Реактив» может обеспечить до 40% потребностей российской экономики в титанатах и потеснить на рынке иностранных поставщиков", — прокомментировала директор ООО «Ангара-Реактив» Валентина Шатохина.
