Единственный в России производитель титанорганических соединений «Ангара-Реактив» провел в Ангарске Иркутской области модернизацию и увеличил мощности выпуска титанатов в 2,4 раза — до 207 тонн в год.

Общие инвестиции в развитие предприятия превысили 125 млн рублей.

Выпускаемые соединения применяются для производства лакокрасочных, полимерных и строительных материалов. ТЭАТ-1 применяют также при производстве стекловолокна и продукции на его основе, которые в свою очередь используют при изготовлении спецтехники, судов, самолетов, вертолетов и другой летательной техники.

Локализация производства продукции составляет 100%, используется российское сырье.

Предприятие закупило современное высокотехнологичное оборудование и нарастило выпуск таких титанорганических соединений, как полибутилтитанат, технический тетрабутоксититан, тетраизопропилат титана и триэтаноламинтитанат (ТЭАТ-1).

Среди потребителей продукции — ведущие российские химические компании. Кроме того, предприятие поставляет титанорганические соединения в Беларусь, Монголию, Узбекистан и Японию."Благодаря средствам фондов развития промышленности мы модернизировали и расширили свои мощности по производству важнейших продуктов малотоннажной химии — титанорганических соединений. В 2022 году российский рынок покинули все западные конкурирующие производители, их место постепенно заняли предприятия из Китая. Теперь «Ангара-Реактив» может обеспечить до 40% потребностей российской экономики в титанатах и потеснить на рынке иностранных поставщиков", — прокомментировала директор ООО «Ангара-Реактив» Валентина Шатохина.