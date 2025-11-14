Умные системы наблюдения для ударных дронов запустили в серийное производство
Холдинг «Росэл» (входит в ГК «Ростех») начал серийный выпуск новой линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60, предназначенных для ударных беспилотников. Как сообщили в компании, в систему встроен нейросетевой алгоритм, обеспечивающий автоматическое обнаружение, распознавание и сопровождение целей без участия оператора.
В линейку входят две версии модуля — дневная с телевизионной камерой и круглосуточная, оснащенная тепловизором. Благодаря высокой чувствительности оптики и эффективной гиростабилизации, комплекс способен фиксировать как скоростные воздушные цели, так и удаленные неподвижные объекты.
При своих возможностях устройство отличается минимальными габаритами: диаметр — 60 мм, вес — не более 300 граммов, что делает его удобным для интеграции на легкие и средние беспилотные платформы. ГОЭН-60 передает изображение в высоком разрешении и предназначен для установки на ударные дроны нового поколения.
Запуск серийного производства ГОЭН-60 отражает стремительное развитие российской отрасли БПЛА, где одним из трендов стал переход от простых камер к интеллектуальным сенсорам с элементами автономности. Учитывая растущую роль дронов в современной войне и все более активное противодействие с применением РЭБ, умные оптико-электронные системы становятся одним из главных факторов конкурентоспособности на поле боя. Их массовое внедрение усилит разведывательные и ударные возможности беспилотных подразделений.
Другие публикации по теме
