Kотенко Cергей Дорожное строительство

На Ямале завершили очередной этап асфальтирования трассы Надым — Салехард

© yamal1.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году на автомобильной дороге Надым — Салехард было обновлено 36 километров дорожного полотна. Специалисты провели комплексный ремонт участков дороги, включающий демонтаж старого асфальтового покрытия, укладку двухслойного нового асфальта, укрепление основания методом холодной регенерации.

Метод ресайклинга, применяемый с 2021 года, позволяет создать прочное однородное основание, увеличить несущую способность дороги, продлить срок службы покрытия.

Этот участок — часть масштабной программы по приведению всей трассы в нормативное состояние.

Как сообщили в окружном правительстве, в следующем, 2026 году, планируется завершающий этап: оставшиеся участки будут полностью укреплены и заасфальтированы. После этого вся протяженность дороги от Надыма до Салехарда — 344 километра — будет иметь современное асфальтобетонное покрытие.Круглогодичное движение по дороге Надым — Салехард было открыто в 2020 году. Её полное асфальтирование станет значимым событием для всего региона, повысит безопасность и комфортность транспортного сообщения между ключевыми городами округа.

Источник: gudok.ru

Комментарии 2

  • Нет аватара termometrix20.11.25 07:05:51

    + Очень сложный объект с учетом климатических и географических условий.Неслучайно некоторые люди в шутливой форме, но содержащей большую долю правды, говорят о том, что строительство инфраструктуры на территории Крайнего Севера и Арктики в России столь же сложно и трудно, как и строительство инфраструктуры на других планетах, например, на Марсе.

    • lapshin-89 lapshin-8920.11.25 08:48:26

      Это последний участок главной дороги области. В конце лета посетил наш Север с туристической целью, теперь об этом и делаю публикации. Проехал на автомобиле от Тюмени до Муравленко и трасса меня очень порадовала. Не встретил ни одного плохого участка, на протяжении 1200 километров идеально ровный и гладкий асфальт.

