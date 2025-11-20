На Ямале завершили очередной этап асфальтирования трассы Надым — Салехард
В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В 2025 году на автомобильной дороге Надым — Салехард было обновлено 36 километров дорожного полотна. Специалисты провели комплексный ремонт участков дороги, включающий демонтаж старого асфальтового покрытия, укладку двухслойного нового асфальта, укрепление основания методом холодной регенерации.
Метод ресайклинга, применяемый с 2021 года, позволяет создать прочное однородное основание, увеличить несущую способность дороги, продлить срок службы покрытия.
Этот участок — часть масштабной программы по приведению всей трассы в нормативное состояние.
Как сообщили в окружном правительстве, в следующем, 2026 году, планируется завершающий этап: оставшиеся участки будут полностью укреплены и заасфальтированы. После этого вся протяженность дороги от Надыма до Салехарда — 344 километра — будет иметь современное асфальтобетонное покрытие.Круглогодичное движение по дороге Надым — Салехард было открыто в 2020 году. Её полное асфальтирование станет значимым событием для всего региона, повысит безопасность и комфортность транспортного сообщения между ключевыми городами округа.
