MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 48
Великоросс Экспорт

«Ессентуки» вышли на индийский рынок

Российский производитель воды «Ессентуки» отправил первую партию продукции в Индию, сообщила пресс-служба компании «Холдинг Аква», производящей минеральную воду этого бренда.

«Холдинг Аква» отправляет первую партию питьевой воды в Индию. Специально для рынка Индии компания разработала новый бренд «Gorji Vita», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что «десятки тысяч бутылок» будут доступны к покупке на индийском рынке уже до конца года.

Продукцию поставят через Новороссийск морским путем. Компания получила необходимую разрешительную документацию.

«Холдинг Аква» — производитель вод «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Нарзан», GORJI, «Ледяная жемчужина» и «Архыз VITA». Холдинг с 2017 года работает как частно-государственная компания. В 2024 году группа экспортировала минеральную воду в 19 стран мира.

https://holding...i-vita-v-indiyu

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: agroexpert.press

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт