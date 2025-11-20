«Ессентуки» вышли на индийский рынок
Российский производитель воды «Ессентуки» отправил первую партию продукции в Индию, сообщила пресс-служба компании «Холдинг Аква», производящей минеральную воду этого бренда.
«Холдинг Аква» отправляет первую партию питьевой воды в Индию. Специально для рынка Индии компания разработала новый бренд «Gorji Vita», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что «десятки тысяч бутылок» будут доступны к покупке на индийском рынке уже до конца года.
Продукцию поставят через Новороссийск морским путем. Компания получила необходимую разрешительную документацию.
«Холдинг Аква» — производитель вод «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Нарзан», GORJI, «Ледяная жемчужина» и «Архыз VITA». Холдинг с 2017 года работает как частно-государственная компания. В 2024 году группа экспортировала минеральную воду в 19 стран мира.
