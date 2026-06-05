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Roman Wyrzykowski Агропром и пищевая промышленность

В Архангельской области, Карелии и Коми успешно проходит эксперимент с кукурузой

© cdnstatic.rg.ru

Кукуруза вернулась на Север через 70 лет после неудачного опыта 50-х годов прошлого века, когда «золотое зерно» пытались сделать главной агрокультурой СССР. В то время руководителем страны был Никита Хрущев: при нем колхозы и совхозы северных регионов СССР были вынуждены сеять кукурузу, которую стали называть «царицей полей», по указке сверху.

Под эту культуру выделялись лучшие поля, в которые активно вносили удобрения. Но добиться урожая удавалось не всегда — его часто губили июньские заморозки. Тем не менее положительные результаты присутствовали. Наиболее удачным признали опыт совхоза N 3 в Коношском районе Архангельской области: в 1954 году здесь собрали около тысячи центнеров зеленой массы кукурузы с одного гектара — даже по сегодняшним меркам это грандиозный результат.

С потеплением климата шансы получить хороший урожай кормовой кукурузы в арктических регионах СЗФО значительно выросли. Первой стала Карелия — «золотое зерно» здесь посеяли в 2022 году.

Как рассказали в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики, карельские аграрии доказали: выращивание кукурузы в условиях северного региона возможно и экономически целесообразно — это новые перспективы для кормопроизводства и молочного животноводства.

Как кукуруза стала яблоком раздора между бизнесами в Кабардино-Балкарии © cdnstatic.rg.ru

— В кукурузе немало полезных веществ и микроэлементов, необходимых буренкам. Она дает легкоусвояемую клетчатку и сахара. Корм экологичный, без нитратов. В итоге улучшается рацион, надои растут, — пояснили в ведомстве.

Аграрии же признаются, что скептиков вначале было много: боялись, что кукуруза не приживется, не вырастет. Но за четыре года урожай оказался на удивление хорошим. К примеру, в 2025 году в племхозяйстве «Ильинское» Олонецкого района для южной культуры выделили 200 гектаров земли, и урожай составил около 35 тонн с гектара. Поэтому опыт продолжили на других территориях республики. Так, в этом году совхоз «Ведлозерский» в Пряжинском районе Карелии отвел под яровой сев кукурузы 100 гектаров. Активные работы на полях уже завершаются.

Отметим также, что в Карелии планируют использовать для выращивания «царицы полей» новую технологию: когда риск заморозков наиболее велик, посевы кукурузы могут начать закрывать специальной биоразлагаемой пленкой: через 40 дней такая «теплица» полностью исчезает, а кукуруза созревает значительно быстрее.

В 2024 году за новую культуру взялись и в Поморье: впервые ее посадили в сельхозпредприятии «Важское» Вельского района. А так как несколько последних агросезонов в Архангельской области были очень теплыми, включая 2024-й, початки успели сформироваться, при этом зерно оказалось качественным.

По словам руководителя предприятия Николая Белозерова, думали, что ничего не вырастет, но кукуруза получилась вполне неплохая.

— Хотя один год не показатель, необходимо поэкспериментировать два-три года, — считает Белозеров.

Первое экспериментальное поле сельхозпредприятия заняло 17 гектаров, в 2025 году его увеличили, а на 2026-й запланировали расширить площади под кукурузу еще в четыре раза. Пять тысяч голов скота, которые содержатся в хозяйстве, необходимо кормить — сладкий силос из кукурузы буренки уничтожают без остатка.

К эксперименту тем временем подключаются и другие агропредприятия региона. Как рассказали в министерстве АПК и торговли Архангельской области, всего для посевных работ в 2026 году было подготовлено 16,62 тонны кукурузы.

«Российская газета» уже сообщала о том, что в 2025 году кукурузу впервые посадили еще в одном арктическом регионе — Коми. Правда, эксперимент проходил на юге республики — в Корткеросском и Прилузском районах. «В Архангельской области выращивают, чем мы хуже? Ведь сейчас наука далеко ушла», — заявили аграрии в Корткеросском районе.

— Результат не заставил себя ждать. Сорта универсальные, можно как употреблять в пищу, так и использовать на кормовые цели. И это еще не самый лучший год по климату, — так прокомментировала первые итоги эксперимента начальник отдела растениеводства и мелиорации минсельхоза Коми Ольга Лысенкова.

— Положительный опыт 2025 года по выращиванию кукурузы, продемонстрированный в рамках общереспубликанского «Дня поля», вызвал интерес у ряда предприятий, — рассказали в минсельхозе. — В 2026 году аграрии планируют внедрять эту практику более масштабно: общая площадь посевов кукурузы вырастет до 445 гектаров.

Отметим, что эта цифра в пять раз больше прошлогодней — в первый год культивирования под кукурузу в Коми выделили 96 гектаров.

Новые поля для ее выращивания появляются в Сысольском районе: местное агропредприятие увеличивает посевные площади кормовой кукурузы с 18 до 100 гектаров. Хозяйство даже специальную технику для этого закупило — новый комбайн российского производства со специальной жаткой. А летом здесь планируют сдать новое здание кормоцеха: это позволит сельхозпредприятию выпускать до 71 тонны собственного комбикорма в месяц и добиться «кормовой независимости» (еду для буренок можно будет не закупать в других регионах).

В минсельхозе Коми тем временем заявили, что силос на основе кукурузы считается лучшим зеленым кормом для крупного рогатого скота «благодаря оптимальному содержанию сахара и крахмала». Плюс к этому силосную кукурузу называют одной из самых высокоурожайных кормовых культур, что делает ее выращивание экономически выгодным для агробизнеса.

Слово ученым

Если раньше кукуруза росла 120 дней, то сейчас ее гибридам достаточно трех месяцев, чтобы достигнуть спелости. Как картошке! По словам главного научного сотрудника Института биологии Коми научного центра РАН Тамары Головко, современные холодостойкие сорта кукурузы показывают на Севере хорошие результаты: продуктивность зеленой массы новых гибридов вполне сопоставима со средней по России. При этом недостаток тепла частично компенсируется длительным световым периодом и умеренными температурами в ночное время.

При этом научный сотрудник Института агробиотехнологий Коми Антонина Турлакова предупреждает, что кукуруза требует высокоплодородных земель, поэтому для получения стабильного урожая поля, где растет кукуруза, нуждаются в интенсивном удобрении.

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Источник: rg.ru

Комментарии 15

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  • Нет аватара termometrix06.06.26 07:50:55

    + Спасибо! Очень интересно! Кукуруза является стратегической и очень важной зерновой культурой, и чем больше ее выращивают и на максимальных площадях по всей стране-тем лучше для состояния агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности государства.
    Желаю успеха амбициозной и очень важной инициативе, чтобы кукурузу массово выращивали и на полях северных районов.

    #1317311
  • Нет аватара DTerentev06.06.26 23:46:05

    Сейчас гораздо теплее, чем в 50-х годах, и сорта и агротехника другая, может в этот раз и получится.
    Брат моей бабушки был в те годы директором совхоза на берегу Белого моря — картошка + животноводство — коров Холмогорской породы на ВДНХ выставляли. Согласно семейному преданию посеяли кукурузу — первый год ничего не выросло, на следующий год снова сеять заставляли. Отчитались, что посеяли, а семена работники совхоза съели. Партийные и компетентные органы узнали — с должности дедушку Лешу сняли, но не посадили и даже из партии не исключили, другое время настало, да и он заслуженным человеком был, героем войны.

    #1317347
  • Нет аватара mikr07.06.26 10:02:29

    В России достаточно земель с более подходящим климатом.
    Зачем заниматься сельским хозяйством в зоне высокого риска?

    #1317351
    • Нет аватара exVHM.ru07.06.26 16:10:39

      тут я вас поддержу…
      лучше бы технической коноплей или льном засеивали — тем более для производства пороха — это крайне актуально по нынешним временам.

      Отредактировано: exVHM.ru~16:12 07.06.26
      #1317371
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski07.06.26 16:19:36

        Аграрии сами решают что им сажать. Тем больше что они лучше разбираются в этом чем мы.

        #1317372
        • Нет аватара mikr07.06.26 16:27:48

          Если бы все без исключения хорошо разбирались в своих делах,
          то была бы совсем другая жизнь.

          #1317373
          • Нет аватара ser5607.06.26 16:42:47

            Примените этот тезис к себе, а не пишите банальности типа хорошо быть богатым и здоровым.     А если по теме, то Россия большая и в ней всюду живут и работают люди, в Вашим же посылом будем жить все в Краснодарском крае… Мне же и на Урале нормально, в зоне рискованного земледелия…    

            #1317374
            • Нет аватара mikr07.06.26 16:53:36
              не пишите банальности типа хорошо быть богатым и здоровым

              Банально, конечно.
              Но ведь некоторые товарищи иногда забывают банальности.
              Вот и приходится напоминать…

              Мне же и на Урале нормально, в зоне рискованного земледелия…

              На Чукотке тоже нормально.
              Но кукурузу там выращивать вовсе не обязательно.

              Отредактировано: mikr~20:15 07.06.26
              #1317375
    • Нет аватара Termiks08.06.26 08:40:05

      Предполагаю, что северные аграрии предварительно просчитали свои расходы на закупку кормов в других регионах, а раз решились на эксперименты, то это значит, что свою кукурузы выращивать выгоднее, чем закупать и везти и издалека.

      #1317399
  • Нет аватара vajo08.06.26 06:42:44

    "опыт совхоза N 3 в Коношском районе Архангельской области: в 1954 году здесь собрали около тысячи центнеров зеленой массы кукурузы с одного гектара".
    «в 2025 году в племхозяйстве «Ильинское» Олонецкого района для южной культуры выделили 200 гектаров земли, и урожай составил около 35 тонн с гектара"
    .
    Какие же там благословенные места урожайности, на порядки больше, чем по всей России (около 7т/га)    
    По данным на декабрь 2025 года, средняя урожайность кукурузы на зерно в России в 2025 году составила 69,1 ц/га. Эта оценка основана на анализе оперативной статистики региональных органов управления АПК и данных СМИ.
    Для сравнения: в 2024 году урожайность оценивалась в 61,5 ц/га. В 2022 году этот показатель достигал 69,3 ц/га — это был рекордный уровень за период с 1990 года

    #1317398
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski08.06.26 16:48:08

      Элементарнo Ватсон !

      Видно что Вы не имеете понятия про сельское хозяйстао — одно дело это сбор зеленой массы, когда, не дожидаясь созрения зерна, собирается все что выросло на кукурузном поле, чтобы этим после обработки кормить нпр. коровы, а другое дело сбор только созревшего зерна. Тут действительно вес меньше на порядок.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:50 08.06.26
      #1317429
  • Нет аватара alexm08.06.26 12:43:54

    Производство кукурузы в России варьировалось в зависимости от года, климатических условий, экономических факторов и других аспектов. Некоторые данные за последние годы:
    2021 год — 15,24 млн тонн (против 13,9 млн тонн в 2020 году).
    ru.wikipedia.org*
    Сезон 2022/2023 — рекордные 15,8 млн тонн, что на 4% превысило показатели предыдущего сезона.
    forbes.ru
    2023 год — по данным Росстата, посевные площади кукурузы в РФ составили 2 668,1 тыс. га, что на 6,4% (на 183,7 тыс. га) меньше, чем в 2022 году.
    апк76.рф
    2024 год — по данным на февраль 2025 года, производство зерновых в России сократилось на 20 млн тонн по сравнению с двумя рекордными урожаями подряд, составив 125 млн тонн после доработки. Это на 10 млн тонн ниже среднего пятилетнего показателя.
    lgseeds.ru
    Причина популярности культуры в ее универсальности. Кукуруза служит важным сырьем как для пищевой промышленности, так и для производства кормов.

    Увеличение мирового спроса на натуральные продукты питания (мясо, птицу, молоко) влечет за собой и рост потребления кукурузы. Также растет сектор аквакультуры, где кукуруза применяется в качестве белковой составляющей кормов. Поэтому в ближайшей перспективе потенциал культуры будет только расширяться.

    Один из основных потребителей российской кукурузы — комбикормовая промышленность для животноводства, которая забирает большую долю урожая кукурузы. Спрос здесь устойчиво растет: птицеводство увеличивает потребление на 7% в год, свиноводство — на 5%.
    Зерновое направление. В 2025 году площади зерновой кукурузы на юге России заметно сократились. Основная причина — жаркий климат и дефицит эффективных осадков. Сильные дожди часто носили ливневый характер, иногда с ветром и даже градом. Влага почти не задерживалась в почве и не успевала напитать корневую систему растений.
    В то же время в Поволжье, Центральной России и на Урале площади под силос, напротив, растут. Этому способствуют увеличение поголовья скота и более благоприятные погодные условия. Важное преимущество силосных гибридов перед зерновой кукурузой — более ранние сроки уборки, что часто позволяет избежать осенних дождей и получить качественный корм.

    #1317418