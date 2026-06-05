Кукуруза вернулась на Север через 70 лет после неудачного опыта 50-х годов прошлого века, когда «золотое зерно» пытались сделать главной агрокультурой СССР. В то время руководителем страны был Никита Хрущев: при нем колхозы и совхозы северных регионов СССР были вынуждены сеять кукурузу, которую стали называть «царицей полей», по указке сверху.

Под эту культуру выделялись лучшие поля, в которые активно вносили удобрения. Но добиться урожая удавалось не всегда — его часто губили июньские заморозки. Тем не менее положительные результаты присутствовали. Наиболее удачным признали опыт совхоза N 3 в Коношском районе Архангельской области: в 1954 году здесь собрали около тысячи центнеров зеленой массы кукурузы с одного гектара — даже по сегодняшним меркам это грандиозный результат.

С потеплением климата шансы получить хороший урожай кормовой кукурузы в арктических регионах СЗФО значительно выросли. Первой стала Карелия — «золотое зерно» здесь посеяли в 2022 году.

Как рассказали в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики, карельские аграрии доказали: выращивание кукурузы в условиях северного региона возможно и экономически целесообразно — это новые перспективы для кормопроизводства и молочного животноводства.

— В кукурузе немало полезных веществ и микроэлементов, необходимых буренкам. Она дает легкоусвояемую клетчатку и сахара. Корм экологичный, без нитратов. В итоге улучшается рацион, надои растут, — пояснили в ведомстве.

Аграрии же признаются, что скептиков вначале было много: боялись, что кукуруза не приживется, не вырастет. Но за четыре года урожай оказался на удивление хорошим. К примеру, в 2025 году в племхозяйстве «Ильинское» Олонецкого района для южной культуры выделили 200 гектаров земли, и урожай составил около 35 тонн с гектара. Поэтому опыт продолжили на других территориях республики. Так, в этом году совхоз «Ведлозерский» в Пряжинском районе Карелии отвел под яровой сев кукурузы 100 гектаров. Активные работы на полях уже завершаются.

Отметим также, что в Карелии планируют использовать для выращивания «царицы полей» новую технологию: когда риск заморозков наиболее велик, посевы кукурузы могут начать закрывать специальной биоразлагаемой пленкой: через 40 дней такая «теплица» полностью исчезает, а кукуруза созревает значительно быстрее.

В 2024 году за новую культуру взялись и в Поморье: впервые ее посадили в сельхозпредприятии «Важское» Вельского района. А так как несколько последних агросезонов в Архангельской области были очень теплыми, включая 2024-й, початки успели сформироваться, при этом зерно оказалось качественным.

По словам руководителя предприятия Николая Белозерова, думали, что ничего не вырастет, но кукуруза получилась вполне неплохая.

— Хотя один год не показатель, необходимо поэкспериментировать два-три года, — считает Белозеров.

Первое экспериментальное поле сельхозпредприятия заняло 17 гектаров, в 2025 году его увеличили, а на 2026-й запланировали расширить площади под кукурузу еще в четыре раза. Пять тысяч голов скота, которые содержатся в хозяйстве, необходимо кормить — сладкий силос из кукурузы буренки уничтожают без остатка.

К эксперименту тем временем подключаются и другие агропредприятия региона. Как рассказали в министерстве АПК и торговли Архангельской области, всего для посевных работ в 2026 году было подготовлено 16,62 тонны кукурузы.

«Российская газета» уже сообщала о том, что в 2025 году кукурузу впервые посадили еще в одном арктическом регионе — Коми. Правда, эксперимент проходил на юге республики — в Корткеросском и Прилузском районах. «В Архангельской области выращивают, чем мы хуже? Ведь сейчас наука далеко ушла», — заявили аграрии в Корткеросском районе.

— Результат не заставил себя ждать. Сорта универсальные, можно как употреблять в пищу, так и использовать на кормовые цели. И это еще не самый лучший год по климату, — так прокомментировала первые итоги эксперимента начальник отдела растениеводства и мелиорации минсельхоза Коми Ольга Лысенкова.

— Положительный опыт 2025 года по выращиванию кукурузы, продемонстрированный в рамках общереспубликанского «Дня поля», вызвал интерес у ряда предприятий, — рассказали в минсельхозе. — В 2026 году аграрии планируют внедрять эту практику более масштабно: общая площадь посевов кукурузы вырастет до 445 гектаров.

Отметим, что эта цифра в пять раз больше прошлогодней — в первый год культивирования под кукурузу в Коми выделили 96 гектаров.

Новые поля для ее выращивания появляются в Сысольском районе: местное агропредприятие увеличивает посевные площади кормовой кукурузы с 18 до 100 гектаров. Хозяйство даже специальную технику для этого закупило — новый комбайн российского производства со специальной жаткой. А летом здесь планируют сдать новое здание кормоцеха: это позволит сельхозпредприятию выпускать до 71 тонны собственного комбикорма в месяц и добиться «кормовой независимости» (еду для буренок можно будет не закупать в других регионах).

В минсельхозе Коми тем временем заявили, что силос на основе кукурузы считается лучшим зеленым кормом для крупного рогатого скота «благодаря оптимальному содержанию сахара и крахмала». Плюс к этому силосную кукурузу называют одной из самых высокоурожайных кормовых культур, что делает ее выращивание экономически выгодным для агробизнеса.

Слово ученым

Если раньше кукуруза росла 120 дней, то сейчас ее гибридам достаточно трех месяцев, чтобы достигнуть спелости. Как картошке! По словам главного научного сотрудника Института биологии Коми научного центра РАН Тамары Головко, современные холодостойкие сорта кукурузы показывают на Севере хорошие результаты: продуктивность зеленой массы новых гибридов вполне сопоставима со средней по России. При этом недостаток тепла частично компенсируется длительным световым периодом и умеренными температурами в ночное время.

При этом научный сотрудник Института агробиотехнологий Коми Антонина Турлакова предупреждает, что кукуруза требует высокоплодородных земель, поэтому для получения стабильного урожая поля, где растет кукуруза, нуждаются в интенсивном удобрении.